Atelier teinture végétale Office de tourisme Sainte-Menehould

Atelier teinture végétale mercredi 19 novembre 2025.
Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : 25 EUR
14:00:00
16:30:00
2025-11-19
Tout public
Venez explorer la nature avec Solène de Maïenthème ! Partez à la cueillette de feuilles et de fleurs, puis laissez-vous guider dans un atelier de teinture végétale pour créer des couleurs naturelles et uniques. Un moment de découverte et de créativité à ne pas manquer !
Sur inscription.
Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
