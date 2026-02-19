Atelier teinture végétale sur coton Aubigny-sur-Nère

Atelier teinture végétale sur coton

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

2026-03-07

Atelier teinture végétale sur coton avec Nollaa, atelier de teinture végétale.

Découvrez la magie de la teinture végétale. Apprenez à préparer le tissu ainsi que le bain de couleur avec des plantes locales. Découvrez les différentes façons de nuancer la couleur et repartez avec vos échantillons de tissus.

Matériel fourni sur place. Atelier limité à 5 personnes. Sur inscription. 60 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

Vegetable dyeing workshop on cotton with Nollaa, vegetable dyeing workshop.

