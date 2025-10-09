Atelier télécharger un document Limoges Bfm Beaubreuil Limoges

Atelier télécharger un document Limoges Bfm Beaubreuil Limoges jeudi 9 octobre 2025.

Atelier télécharger un document Limoges

Bfm Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Sur votre téléphone comme sur un ordinateur, il est possible de télécharger des documents, il peut s’agir de fichier PDF, de photos que vous avez reçues par mail ou bien d’autres fichiers. Une fois téléchargés ces documents sont conservés sur votre appareil jusqu’à suppression.

Inscription à l’espace multimédia de la Bfm Beaubreuil, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par téléphone à partir du mardi 2 septembre. .

Bfm Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

English : Atelier télécharger un document Limoges

German : Atelier télécharger un document Limoges

Italiano :

Espanol : Atelier télécharger un document Limoges

L’événement Atelier télécharger un document Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole