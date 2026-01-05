Atelier Téléphérique miniature Musée Montagnard Les Houches
Atelier Téléphérique miniature Musée Montagnard Les Houches mercredi 11 février 2026.
Atelier Téléphérique miniature
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Combine différents matériaux de récup pour construire ton propre téléphérique en taille réduite !
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr
English :
Combine various salvaged materials to build your own scaled-down cable car!
