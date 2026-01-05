Atelier Téléphérique miniature Musée Montagnard Les Houches

Atelier Téléphérique miniature

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

2026-02-18

Combine différents matériaux de récup pour construire ton propre téléphérique en taille réduite !

Combine various salvaged materials to build your own scaled-down cable car!

