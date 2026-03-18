Durant cet

atelier, vous graverez sur de la pierre votre prénom ou votre mot préféré en

japonais dans le style tensho

(caractéristique des sceaux) ou en syllabaire kana. Vous pourrez utiliser ce sceau unique au monde pour signer

vos lettres, vos dessins, etc. Vous confectionnerez aussi un hakama, capuchon pour protéger le sceau,

avec des tissus japonais.

Professeure : Miki Umeda-Kubo

Le tenkoku, art dérivé de la calligraphie, se pratique sur une surface minuscule. Mais sur ces quelques centimètres carrés se déploie tout un univers.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 18h30

Le samedi 06 juin 2026

de 13h00 à 15h30

Le samedi 11 avril 2026

de 16h00 à 18h30

Le samedi 11 avril 2026

de 13h00 à 15h30

payant

Tarif : 45 € (matériel compris)

Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T13:00:00+02:00_2026-04-11T15:30:00+02:00;2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T18:30:00+02:00;2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis

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