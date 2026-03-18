Atelier « Tenkokoku-L’art de la gravure de sceaux » Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Atelier « Tenkokoku-L’art de la gravure de sceaux » Maison de la culture du Japon à Paris Paris samedi 11 avril 2026.
Durant cet
atelier, vous graverez sur de la pierre votre prénom ou votre mot préféré en
japonais dans le style tensho
(caractéristique des sceaux) ou en syllabaire kana. Vous pourrez utiliser ce sceau unique au monde pour signer
vos lettres, vos dessins, etc. Vous confectionnerez aussi un hakama, capuchon pour protéger le sceau,
avec des tissus japonais.
Professeure : Miki Umeda-Kubo
Le tenkoku, art dérivé de la calligraphie, se pratique sur une surface minuscule. Mais sur ces quelques centimètres carrés se déploie tout un univers.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 18h30
Le samedi 06 juin 2026
de 13h00 à 15h30
Le samedi 11 avril 2026
de 16h00 à 18h30
Le samedi 11 avril 2026
de 13h00 à 15h30
payant
Tarif : 45 € (matériel compris)
Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T13:00:00+02:00_2026-04-11T15:30:00+02:00;2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T18:30:00+02:00;2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis
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