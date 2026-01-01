Atelier Terra incognita dans le cadre de l’exposition Déplacer les bornes Place Deffuas Saint-Junien

Atelier Terra incognita dans le cadre de l’exposition Déplacer les bornes

Place Deffuas Halle aux grains Saint-Junien Haute-Vienne

L’exposition d’hiver à Saint-Junien où la notion de cartographie sera explorée de façon pédagogique, historique et artistique.

Dans le cadre de l’exposition Déplacer les bornes un atelier Terra incognita cartographier son île rêvée vous est proposé.

Après une courte visite ludique de l’exposition, les enfants et leurs parents imaginent leur propre île au trésor mers bleues, montagnes dorées, chemins secrets, et lieux magiques prennent forme à l’aide de papiers colorés, collages, gommettes et crayons. Chaque famille repart avec sa carte au trésor personnalisée, témoin d’un voyage imaginaire où la créativité est le seul guide.

Sur inscriptions.

A partir de 3 ans.

Prévoir une tenue adaptée, les matériaux utilisés pouvant tacher les vêtements. .

Place Deffuas Halle aux grains Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

