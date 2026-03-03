Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation Bidart

Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation

Rue de l’Uhabia Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Ce secteur du littoral basque présente une géologie et géomorphologie très variées, les typologies de risque le sont tout autant submersion, inondation, éboulement.

Lors d’une balade par les plages, rues et sentier littoral sur la commune de Bidart notre chargé de mission vous propose une vision géo historique sur les interactions entre l’homme, la géologie et le climat.

Quelles adaptations aux changements actuels sont en cours?

Il s’agit d’une belle opportunité pour mieux comprendre les notions de risque sur le littoral basque.

Seront expliqués les modes de gestion appliqués en particulier dans la cadre de la Stratégie Locale de gestion des risques littoraux développée par la Communauté d’Agglomération Pays basque en concertation avec les communes du littoral basque.

Gratuit et sur inscription

05 59 74 16 18

abrockbank@cpie-hendaye.fr

Lieu de RDV à Bidart indiqué à l’inscription .

