Atelier terrarium Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Atelier terrarium Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon mercredi 25 février 2026.
Atelier terrarium Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Participez à un atelier terrarium au Kaïflo.
Tarif 50€.
Matériel fourni et une boisson comprise. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a terrarium workshop at Kaïflo.
L’événement Atelier terrarium Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-02-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis