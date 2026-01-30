Atelier Terrarium Mini-Forêt littorale en bocal Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Atelier Terrarium Mini-Forêt littorale en bocal

Maison de l'Environnement Parc Izadia 297 avenue de l'Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

2026-02-21

2026-02-21

2026-02-21

Cet atelier invite les participants à recréer une véritable forêt à travers la réalisation d’un terrarium. Cette mini-forêt, dans un contenant en verre, fonctionne comme un écosystème autonome, inspiré des milieux forestiers et humides.

À partir de matières premières issues des serres Mendi plantes, mousses végétales et éléments naturels les participants composent leur propre paysage miniature, en écho aux équilibres observés dans la forêt littorale. Guidés par des professionnels de l’horticulture, ils découvrent les principes de fonctionnement d’un écosystème vivant humidité, sol, végétation et interactions naturelles.

À l’issue de l’atelier, chacun repartira avec sa forêt miniature, un objet vivant et évolutif.

Pour les enfants, une alternative de taille inférieure sera proposée.

Animé par Mendi, le jardin de tous.

Tout public à partir de 6 ans.

