Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte

Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-10-22 2026-10-29

Un atelier spécial 6-12 ans

À partir des poteries gauloises observées dans le musée, les enfants découvrent à quoi servaient les récipients du quotidien.

Puis, place au geste manipulation de l’argile, modelage et fabrication d’un objet en terre selon des techniques inspirées de l’époque gauloise.

Un atelier concret et manuel pour comprendre le passé… les mains dans la terre. .

Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr

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English :

L’événement Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)