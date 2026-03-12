Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray
Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray jeudi 9 avril 2026.
Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-10-22 2026-10-29
Un atelier spécial 6-12 ans
À partir des poteries gauloises observées dans le musée, les enfants découvrent à quoi servaient les récipients du quotidien.
Puis, place au geste manipulation de l’argile, modelage et fabrication d’un objet en terre selon des techniques inspirées de l’époque gauloise.
Un atelier concret et manuel pour comprendre le passé… les mains dans la terre. .
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr
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L’événement Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)