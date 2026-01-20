Atelier Terre Route de Genas Bourg-lès-Valence

Atelier Terre

Route de Genas Manoir de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

2h pour créer à plusieurs, en argile crue, une œuvre éphémère sur le thème du banquet.

Après un temps ludique de découverte de l’argile, chacun pourra contribuer à la création et la mise en place d’un banquet façon 2026 !

Route de Genas Manoir de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 80 72 35 aureliebraillon26@gmail.com

English :

2 hours to create an ephemeral work of art in raw clay, on the theme of a banquet.

After a fun time discovering clay, everyone will be able to contribute to the creation and setting up of a 2026-style banquet!

