Atelier terre crue Petit Village Saint-Martin-de-Lerm mardi 21 octobre 2025.

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:30:00

2025-10-21 2025-10-23

Les mains dans la terre, seul(e) ou en famille, explorez différentes façons de construire avec ce matériau naturel, écologique et ancestral. Vous recevrez une initiation pratique au travers de la fabrication de briques en terre crue le mardi et d’un hôtel à insecte le jeudi. Il ne vous reste plus qu’à choisir l’atelier du matin ou après midi. A partir de 8 ans, accompagné d’un adulte. Inscription en ligne. Pour les vacances de Toussaint, des ateliers tous publics et familles seront organisés au sein du Petit Village. .

Petit Village 491 Route de l’Eglise Saint-Martin-de-Lerm 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 30 47 77 contact@etre-gironde.fr

