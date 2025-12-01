Atelier Terre de Sienne | Stage « Aquarelle Disney » Auteyrac Place Sorlhac Vissac-Auteyrac

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Début : 2025-12-29 09:30:00

fin : 2025-12-29 17:00:00

2025-12-29

Sublimez votre personnage Disney préféré à l’aquarelle. Ce stage d’une journée est conçu pour les adultes et les adolescents passionnés, quel que soit leur niveau. 85€ la journée tout compris / 6 personnes maximum.

Auteyrac Place Sorlhac Atelier Terre de Sienne Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 46 70 81 agnes.deshors@orange.fr

English :

Sublimate your favorite Disney character with watercolors. This one-day workshop is designed for adults and teenage enthusiasts of all levels. 85? per day all-inclusive / 6 people maximum.

German :

Veredeln Sie Ihre Lieblings-Disney-Figur mit Aquarellfarben. Dieser eintägige Kurs richtet sich an begeisterte Erwachsene und Jugendliche aller Niveaustufen. 85? pro Tag, alles inbegriffen / maximal 6 Personen.

Italiano :

Sublimate il vostro personaggio Disney preferito con l’acquerello. Questo corso di un giorno è pensato per adulti e ragazzi appassionati, indipendentemente dal loro livello. 85? al giorno tutto compreso / 6 persone al massimo.

Espanol :

Sublima tu personaje Disney favorito en acuarela. Este curso de un día está diseñado para adultos y adolescentes entusiastas, sea cual sea su nivel. 85? por día todo incluido / 6 personas máximo.

