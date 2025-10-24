Atelier Terre de Sienne | Stage « Drôle d’animaux » Auteyrac Place Sorlhac Vissac-Auteyrac

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Début : 2025-10-24 09:30:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-24

Stage d’aquarelle « Drôles d’animaux », spécialement conçu pour les enfants, pour explorer la magie de l’eau et des pigments en s’amusant. Laissez libre cours à votre imagination pour créer des animaux rigolos et pleins de couleurs.

Auteyrac Place Sorlhac Atelier Terre de Sienne Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 46 70 81 agnes.deshors@orange.fr

English :

Drôles d?animaux » watercolor workshop, specially designed for children, to explore the magic of water and pigments in a fun way. Give free rein to your imagination to create fun, colorful animals.

German :

Aquarellkurs « Lustige Tiere », speziell für Kinder, um spielerisch die Magie des Wassers und der Pigmente zu erforschen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, um lustige und farbenfrohe Tiere zu erschaffen.

Italiano :

Laboratorio di acquerello « Drôles d’animaux », appositamente studiato per i bambini, per esplorare la magia dell’acqua e dei pigmenti in modo divertente. Date libero sfogo alla vostra immaginazione e create animali divertenti e colorati.

Espanol :

Taller de acuarela « Drôles d’animaux », especialmente diseñado para que los niños exploren de forma divertida la magia del agua y los pigmentos. Dé rienda suelta a su imaginación y cree divertidos y coloridos animales.

