Atelier Terre de Sienne | Stage « la perspective »

Auteyrac Place Sorlhac Atelier Terre de Sienne Vissac-Auteyrac Haute-Loire

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Apprenez à maîtriser la perspective, un outil essentiel pour donner de la profondeur à vos dessins. Ce stage didactique d’une journée est conçu pour les adolescents et les adultes de tous niveaux. 85€ tout compris / Limité à 6 personnes.

Auteyrac Place Sorlhac Atelier Terre de Sienne Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 46 70 81 agnes.deshors@orange.fr

English :

Learn to master perspective, an essential tool for adding depth to your drawings. This one-day didactic course is designed for teenagers and adults of all levels. 85? all-inclusive / Limited to 6 people.

German :

Lernen Sie, die Perspektive zu beherrschen, ein wichtiges Werkzeug, um Ihren Zeichnungen Tiefe zu verleihen. Dieser eintägige Kurs richtet sich an Jugendliche und Erwachsene aller Niveaustufen. 85? alles inklusive / Begrenzt auf 6 Personen.

Italiano :

Imparate a padroneggiare la prospettiva, uno strumento essenziale per dare profondità ai vostri disegni. Questo corso didattico di un giorno è pensato per adolescenti e adulti di tutti i livelli. 85? tutto compreso / Limitato a 6 persone.

Espanol :

Aprende a dominar la perspectiva, una herramienta esencial para dar profundidad a tus dibujos. Este curso didáctico de un día está diseñado para adolescentes y adultos de todos los niveles. 85? todo incluido / Limitado a 6 personas.

