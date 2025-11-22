Atelier Terre de Sienne | Stage « Projet libre » Auteyrac Place Sorlhac Vissac-Auteyrac

Atelier Terre de Sienne | Stage « Projet libre »

Auteyrac Place Sorlhac Atelier Terre de Sienne Vissac-Auteyrac Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Vous souhaitez acquérir une technique, exécuter une reproduction ou tout simplement vous faire plaisir…?

Cet atelier vous permettra de mener à bien votre projet personnel grâce à un accompagnement individuel !

A partir de 8 ans, 1/2 journée 40€

Auteyrac Place Sorlhac Atelier Terre de Sienne Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 46 70 81 agnes.deshors@orange.fr

English :

Would you like to learn a technique, make a reproduction or simply enjoy yourself?

This workshop will enable you to carry out your personal project thanks to individual guidance!

From age 8, 1/2 day: 40?

German :

Sie möchten eine Technik erlernen, eine Reproduktion anfertigen oder einfach nur Spaß haben?

Dieser Workshop ermöglicht es Ihnen, Ihr persönliches Projekt dank einer individuellen Betreuung zu verwirklichen!

Ab 8 Jahren, 1/2 Tag: 40?

Italiano :

Volete imparare una tecnica, realizzare una riproduzione o semplicemente divertirvi?

Questo laboratorio vi permetterà di realizzare il vostro progetto personale grazie a un supporto individuale!

A partire da 8 anni, 1/2 giornata: 40?

Espanol :

¿Desea aprender una técnica, realizar una reproducción o simplemente divertirse?

Este taller le permitirá llevar a buen puerto su proyecto personal gracias a un acompañamiento individual

A partir de 8 años, 1/2 día: 40?

L’événement Atelier Terre de Sienne | Stage « Projet libre » Vissac-Auteyrac a été mis à jour le 2025-09-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier