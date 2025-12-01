Atelier Terre de Sienne | Stage « Tableau Disney » Auteyrac Place Sorlhac Vissac-Auteyrac

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-12-30 09:30:00

fin : 2025-12-30 16:45:00

2025-12-30

Viens plonger dans la magie de Disney et donne vie à ton personnage favori grâce à la peinture, au collage, au pastel… Ce stage d’une demi-journée est fait pour les enfants qui aiment créer et imaginer.



45€ tout compris / 7 personnes maximum

Auteyrac Place Sorlhac Atelier Terre de Sienne Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 46 70 81 agnes.deshors@orange.fr

English :

Come and immerse yourself in the magic of Disney, and bring your favorite character to life with paint, collage and pastels? This half-day workshop is designed for children who love to create and imagine.



45? all-inclusive / 7 people maximum

German :

Tauche ein in die Magie von Disney und erwecke deine Lieblingsfigur zum Leben, indem du malst, klebst oder pastellst Dieser halbtägige Kurs ist für Kinder gedacht, die gerne kreativ sind und sich etwas vorstellen können.



45? alles inklusive / maximal 7 Personen

Italiano :

Venite a immergervi nella magia della Disney e a dare vita al vostro personaggio preferito usando pittura, collage e pastelli? Questo laboratorio di mezza giornata è dedicato ai bambini che amano creare e immaginare.



45? tutto compreso / massimo 7 persone

Espanol :

Ven a sumergirte en la magia de Disney y da vida a tu personaje favorito utilizando pintura, collage y pasteles.. Este taller de medio día es para niños a los que les encanta crear e imaginar.



45? todo incluido / 7 personas máximo

