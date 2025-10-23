Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Terre Enfants Lavergne

Atelier Terre Enfants Lavergne jeudi 23 octobre 2025.

565 route de Baylissou Lavergne Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 15:30:00

2025-10-23

Atelier création de fantômes d’argile!
565 route de Baylissou Lavergne 46500 Lot Occitanie +33 6 23 59 84 01 

English :

Clay ghost workshop!

German :

Workshop zur Herstellung von Tongespenstern!

Italiano :

Laboratorio di creazione di fantasmi in argilla!

Espanol :

Taller para crear fantasmas de arcilla

