Atelier Terre Enfants Lavergne
Atelier Terre Enfants Lavergne jeudi 23 octobre 2025.
Atelier Terre Enfants
565 route de Baylissou Lavergne Lot
Tarif : 35 – 35 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 15:30:00
Date(s) :
2025-10-23
Atelier création de fantômes d’argile!
Atelier création de fantômes d’argile! .
565 route de Baylissou Lavergne 46500 Lot Occitanie +33 6 23 59 84 01
English :
Clay ghost workshop!
German :
Workshop zur Herstellung von Tongespenstern!
Italiano :
Laboratorio di creazione di fantasmi in argilla!
Espanol :
Taller para crear fantasmas de arcilla
L’événement Atelier Terre Enfants Lavergne a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Vallée de la Dordogne