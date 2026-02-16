ATELIER TERRE ET CONSTRUCTION CONSEILLÉ AUX FAMILLES L’Alternateur Saint-André-de-Sangonis

ATELIER TERRE ET CONSTRUCTION CONSEILLÉ AUX FAMILLES

L’Alternateur 58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Un partenariat entre Demain la Terre ! et le Gefosat

Compréhension de la terre, manipulation des argiles et des sols. Un atelier avec des expériences ludiques pour comprendre le comportement des grains de sable, comment construire avec de la terre, différencier les sols…

Un partenariat entre Demain la Terre ! et le Gefosat

Dans le cadre du festival Les pieds sur terre n°2 .

L’Alternateur 58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A partnership between Demain la Terre ! and Gefosat

L’événement ATELIER TERRE ET CONSTRUCTION CONSEILLÉ AUX FAMILLES Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-02-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT