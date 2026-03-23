ATELIER TERRE ET VINS Château de Capdeville Fronton
ATELIER TERRE ET VINS Château de Capdeville Fronton samedi 18 avril 2026.
ATELIER TERRE ET VINS
Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne
Tarif : 39 – 39 – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-22
Céramique & dégustation de vins
Et si vous combiniez créativité et plaisir des papilles ? Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier de céramique guidé par Dourdenne Céramique. L’atelier se poursuit avec une dégustation de vins de l’appellation Fronton. 39 .
Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Ceramics & wine tasting
L’événement ATELIER TERRE ET VINS Fronton a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE