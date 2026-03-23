ATELIER TERRE ET VINS Château de Capdeville Fronton

ATELIER TERRE ET VINS

Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Tarif : 39 – 39 – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-22

Céramique & dégustation de vins

Et si vous combiniez créativité et plaisir des papilles ? Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier de céramique guidé par Dourdenne Céramique. L’atelier se poursuit avec une dégustation de vins de l’appellation Fronton. 39 .

Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Ceramics & wine tasting

L’événement ATELIER TERRE ET VINS Fronton a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE