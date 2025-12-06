Atelier terre Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Atelier terre Samedi 6 décembre, 10h00 Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T12:00:00

Fin : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T12:00:00

En lien avec son travail artistique, l’artiste Aline Brugel vous transmettra la technique de montage en colombins qu’elle utilise notamment dans une de ses dernières créations.

Atelier accessible à partir de 7ans, Gratuit sur inscription. Places limitées.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « asso.paysagesmobiles@gmail.com »}]

Venez découvrir la technique de montage de la terre en colombins utilisé en poterie. atelier terre

Aline Brugel