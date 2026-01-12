Atelier Terre, ocre, feu Place Saint-Germain Auxerre
Atelier Terre, ocre, feu Place Saint-Germain Auxerre jeudi 12 février 2026.
Début : 2026-02-12 14:00:00
Initiez-vous à la poterie le temps d’un atelier. Créez, façonnez, décorez, au grès de votre imagination. Lorraine Patoir, céramiste, vous guide pas à pas selon différentes techniques de modelage accessibles à tous.
Le 12 février, deux ateliers proposés à 10h et à 14h Tout public, dès 5 ans Durée 2h Tarif 5€. .
