Atelier Terre, ocre, feu Place Saint-Germain Auxerre

Atelier Terre, ocre, feu

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Initiez-vous à la poterie le temps d’un atelier. Créez, façonnez, décorez, au grès de votre imagination. Lorraine Patoir, céramiste, vous guide pas à pas selon différentes techniques de modelage accessibles à tous.

Le 12 février, deux ateliers proposés à 10h et à 14h Tout public, dès 5 ans Durée 2h Tarif 5€. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

