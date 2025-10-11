Atelier territoire comestible Saveurs d’Octobre Saillé Guérande

Atelier territoire comestible Saveurs d’Octobre Saillé Guérande samedi 11 octobre 2025.

Atelier territoire comestible Saveurs d’Octobre

Saillé Lieu communiqué une semaine avant l’atelier Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, la cheffe Lorine Hennebelle vous propose un atelier territoire comestible.

Atelier territoire comestible

Participez à un atelier gourmand et créatif avec Lorine Hennebelle, cheffe nomade et Zoé Warin, désigner culinaire imaginez et réalisez des bouchées inspirées des paysages de la Baule-Presqu’ile de Guérande. Un moment participatif mêlant saveurs locales, design culinaire et dégustation conviviale.

Durée 2h00

Lieu de rendez-vous communiqué une semaine avant l’atelier. Limité à 15 personnes. Dégustation équivalent à 8 amuses-bouches.

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Réservation par mail hello@atelierumami.fr ou hello@lorinehennebelle.fr

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

