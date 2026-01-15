Atelier textile et feutre d’art Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Atelier textile et feutre d’art

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Gratuit

La Micro-Folie est ravie de vous inviter à une rencontre exceptionnelle avec Émilie Broudy-Masson, artiste feutrière et aquarelliste de talent installée à Clugnat.

Émilie animera un atelier de création de porte-clés en feutre !

Une occasion unique de repartir avec votre propre création.

Ouvert à tous dès 7 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). .

