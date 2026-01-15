Atelier textile et feutre d’art Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Atelier textile et feutre d’art Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 28 janvier 2026.
Atelier textile et feutre d’art
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
La Micro-Folie est ravie de vous inviter à une rencontre exceptionnelle avec Émilie Broudy-Masson, artiste feutrière et aquarelliste de talent installée à Clugnat.
Émilie animera un atelier de création de porte-clés en feutre !
Une occasion unique de repartir avec votre propre création.
Ouvert à tous dès 7 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier textile et feutre d’art
L’événement Atelier textile et feutre d’art Guéret a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Grand Guéret