Atelier Textile « Réparation créative » Mercredi 15 octobre, 17h00 Fondation d’entreprise Martell Charente

Sur inscription. Tout le matériel est fourni mais pensez bien à apporter une pièce de votre garde-robe (pull, sweat-shirt, chemise en coton ou pièce en denim). Tout public à partir de 14 ans. 45€/personne.

Ce nouvel atelier d’initiation à la réparation créative (broderie et application textile) vous invite à donner une seconde vie à une pièce de votre garde-robe. Il vous suffit de venir avec un vêtement troué, taché, usé ou tout simplement dont vous vous êtes lassé.e et vous repartirez avec une pièce unique !

Fondation d'entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d'entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

