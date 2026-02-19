Atelier Thanadoula traverser un deuil

Fripénous Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

dès 18h atelier avec Julie, Thanadoula à Fripénous je crée traverser un deuil voyage à travers les étapes et les émotions -inscription fripenous@gmail.com

.

Fripénous Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

from 6pm workshop with Julie, Thanadoula at Fripénous je crée traverser un deuil voyage à travers les étapes et les émotions -inscription fripenous@gmail.com

L’événement Atelier Thanadoula traverser un deuil Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-19 par Haut Pays du Velay Tourisme