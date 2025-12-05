Atelier Thé & Traits Carte Oracle Atelier BleuTroubadour Bayeux

Atelier Thé & Traits Carte Oracle

De la tâche naît la magie du dessin un moment pour laisser parler votre imagination et votre intuition au grès des pigments. Nous réaliserons votre carte oracle personnelle. Crayons de couleurs, feutres, peintures, pastels seront vos compagnons de création pour cette réalisation intuitive.

Je vous propose un moment de création intuitive à partir d’une tâche de thé !

Laissez vous surprendre par le langage du thé !

Boisson chaude, biscuits et convivialité seront bien entendu au rendez-vous.

Pour adultes et adolescents. .

Atelier BleuTroubadour 10 rue de Saint-Malo Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 68 28 24 73 rachel.subtiles@gmail.com

English : Atelier Thé & Traits Carte Oracle

From the task comes the magic of the drawing: a moment to let your imagination and intuition speak through the pigments. We’ll create your personal oracle card. Colored pencils, felt pens, paints and pastels will be your creative companions for this intuitive creation.

German : Atelier Thé & Traits Carte Oracle

Aus der Aufgabe entsteht die Magie der Zeichnung: ein Moment, um Ihre Fantasie und Ihre Intuition im Sand der Pigmente sprechen zu lassen. Wir erstellen Ihre persönliche Orakelkarte. Buntstifte, Filzstifte, Farben, Pastellkreiden werden Ihre kreativen Begleiter bei dieser intuitiven Umsetzung sein.

Italiano :

Dal compito nasce la magia del disegno: un momento per lasciare che l’immaginazione e l’intuizione parlino attraverso i pigmenti. Creeremo la vostra carta oracolo personale. Matite colorate, pennarelli, colori e pastelli saranno i vostri compagni creativi per questa creazione intuitiva.

Espanol :

De la tarea surge la magia del dibujo: un momento para dejar que tu imaginación e intuición hablen a través de los pigmentos. Crearemos tu carta oráculo personal. Lápices de colores, rotuladores, pinturas y pasteles serán tus compañeros creativos para esta creación intuitiva.

