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Atelier théâtral Oenotria, Place des Fourneaux, Maincy

samedi 19 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy

Atelier théâtral Oenotria, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place des Fourneaux
Adresse
Place des Fourneaux 77950 Maincy
Ville
77950 Maincy
Département
Seine-et-Marne
Tarif
30 personnes par animation, 20 € par personne

Atelier théâtral Oenotria 19 et 20 septembre Place des Fourneaux Seine-et-Marne

30 personnes par animation, 20 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une pièce que se déguste
Quand le vin entre en scène, les sens prennent la paroles …
Venez vivre une expérience théâtrale originale autour du vin, où dégustation, découvertes et jeu de scène se rencontrent avec humour et convivialité.
Portée par deux comédiens, cette représentation vous invite à découvrir le vin autrement, dans un moment surprenant et accessible à tous, amateurs comme novices.
Une expérience à savourer … Dans tous les sens du terme !

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Une pièce que se déguste

©Comité des Fête de Maincy

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