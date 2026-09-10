Atelier théâtral Oenotria, Place des Fourneaux, Maincy
samedi 19 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy
Informations pratiques
Atelier théâtral Oenotria 19 et 20 septembre Place des Fourneaux Seine-et-Marne
30 personnes par animation, 20 € par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Une pièce que se déguste
Quand le vin entre en scène, les sens prennent la paroles …
Venez vivre une expérience théâtrale originale autour du vin, où dégustation, découvertes et jeu de scène se rencontrent avec humour et convivialité.
Portée par deux comédiens, cette représentation vous invite à découvrir le vin autrement, dans un moment surprenant et accessible à tous, amateurs comme novices.
Une expérience à savourer … Dans tous les sens du terme !
Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/oenotria-une-piece-qui-se-deguste »}]
Une pièce que se déguste
©Comité des Fête de Maincy
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