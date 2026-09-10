Atelier théâtral Oenotria, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Atelier théâtral Oenotria 19 et 20 septembre Place des Fourneaux Seine-et-Marne

30 personnes par animation, 20 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une pièce que se déguste

Quand le vin entre en scène, les sens prennent la paroles …

Venez vivre une expérience théâtrale originale autour du vin, où dégustation, découvertes et jeu de scène se rencontrent avec humour et convivialité.

Portée par deux comédiens, cette représentation vous invite à découvrir le vin autrement, dans un moment surprenant et accessible à tous, amateurs comme novices.

Une expérience à savourer … Dans tous les sens du terme !

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Une pièce que se déguste

©Comité des Fête de Maincy