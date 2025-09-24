Atelier Théâtre 2025-2026 THÉÂTRE SOUS LA PLUIE Augny

Atelier Théâtre 2025-2026 THÉÂTRE SOUS LA PLUIE Augny mercredi 24 septembre 2025.

Atelier Théâtre 2025-2026

THÉÂTRE SOUS LA PLUIE 3 rue de la Libération Augny Moselle





Début : Mercredi 2025-09-24







Les ateliers théâtre destinés au jeune public reprendront dans les locaux du Théâtre Sous

la Pluie à Augny.

ENFANTS 8 -12 ans

Dans une salle aux rideaux noirs, sous des projecteurs, les enfants feront des improvisations, des ombres, saynètes écrites avec des costumes, des accessoires.

Début juillet ils produiront un spectacle.

Trouver confiance en soi, apprendre à parler en public, à jouer avec d’autres, mais toujours dans un groupe qui prend plaisir à découvrir le théâtre et à s’amuser.

tous les mercredis de 14H30 à 15H30

*90€/Trimestre ou 135€/Semestre ou 270€/ an

ADOS 13 -17 ans

Ce groupe va tout d’abord apprendre à se connaître, à jouer des textes ensemble,

à essayer de petites improvisations, toujours en s’amusant.

Trouver confiance en soi, apprendre et arriver à s’exprimer en public, jouer, créer des personnages dans la démarche, la voix, le costume

et monter ensemble un spectacle en apprenant le théâtre et en s’amusant.

tous les mercredis de 16H00 à 17H30

*100€/Trimestre ou 150€/Semestre ou 300€/anTout public

THÉÂTRE SOUS LA PLUIE 3 rue de la Libération Augny 57685 Moselle Grand Est +33 6 07 06 97 81 theatresouslapluie@hotmail.fr

English :

Theater workshops for young audiences will resume at the Théâtre Sous

la Pluie in Augny.

CHILDREN 8 -12 years

In a black-curtained room, under spotlights, children will improvise, play with shadows and written sketches, with costumes and props.

At the beginning of July, they’ll put on a show.

Finding self-confidence, learning to speak in public, playing with others, but always in a group that enjoys discovering theater and having fun.

every Wednesday from 2.30 pm to 3.30 pm

*90/quarter or 135/semester or 270/year

TEENAGERS 13 -17 years

This group will first of all get to know each other, play texts together,

try out little improvisations, always having fun.

Finding self-confidence, learning to express oneself in public, acting, creating characters in gait, voice and costume, and putting on a show together

and put on a show together while learning about theater and having fun.

every Wednesday from 4:00 pm to 5:30 pm

*100/quarter or 150/semester or 300/year

German :

Die Theaterworkshops für junges Publikum werden in den Räumlichkeiten des Theaters Sous

la Pluie in Augny stattfinden.

KINDER 8 -12 Jahre

In einem Raum mit schwarzen Vorhängen und unter Scheinwerfern werden die Kinder Improvisationen, Schattenspiele, geschriebene Sketche mit Kostümen und Requisiten aufführen.

Anfang Juli werden sie eine Aufführung produzieren.

Selbstvertrauen finden, lernen, vor Publikum zu sprechen, mit anderen zu spielen, aber immer in einer Gruppe, die Spaß daran hat, das Theater zu entdecken und sich zu amüsieren.

jeden Mittwoch von 14.30 bis 15.30 Uhr

*90?/Trimester oder 135?/Semester oder 270?/Jahr

ADOS 13 -17 Jahre

Diese Gruppe wird sich zunächst kennenlernen und gemeinsam Texte spielen,

kleine Improvisationen auszuprobieren, immer mit Spaß.

Selbstvertrauen finden, lernen und erreichen, sich vor Publikum auszudrücken, zu spielen, Charaktere in Gang, Stimme, Kostüm zu erschaffen

und gemeinsam eine Aufführung inszenieren, dabei das Theaterspielen lernen und Spaß haben.

jeden Mittwoch von 16.00 bis 17.30 Uhr

*100?/Trimester oder 150?/Semester oder 300?/Jahr

Italiano :

Riprendono i laboratori teatrali per il pubblico giovane al Théâtre Sous

la Pluie ad Augny.

BAMBINI 8-12 anni

In una stanza con tende nere, sotto i riflettori, i bambini improvviseranno, giocheranno con le ombre e scriveranno sketch con costumi e oggetti di scena.

All’inizio di luglio produrranno uno spettacolo.

Trovare fiducia in se stessi, imparare a parlare in pubblico, esibirsi con gli altri, ma sempre in un gruppo che ama scoprire il teatro e divertirsi.

ogni mercoledì dalle 14.30 alle 15.30

*90/trimestre o 135/semestre o 270/anno

Adolescenti 13-17 anni

Questo gruppo si conoscerà prima di tutto e metterà in scena dei testi insieme,

provare piccole improvvisazioni, sempre divertendosi.

Trovare la fiducia in se stessi, imparare a esprimersi in pubblico, recitare, creare personaggi con la propria camminata, la propria voce e i propri costumi

e mettere in scena uno spettacolo insieme imparando il teatro e divertendosi.

ogni mercoledì dalle 16.00 alle 17.30

*100/trimestre o 150/semestre o 300/anno

Espanol :

Se reanudan los talleres de teatro para jóvenes en el Théâtre Sous

la Pluie de Augny.

NIÑOS de 8 a 12 años

En una sala con cortinas negras, bajo los focos, los niños improvisarán, jugarán con las sombras y escribirán sketches con vestuario y atrezzo.

A principios de julio producirán un espectáculo.

Encontrar la confianza en sí mismos, aprender a hablar en público, actuar con otros, pero siempre en un grupo que disfruta descubriendo el teatro y divirtiéndose.

todos los miércoles de 14h30 a 15h30

*90/trimestre o 135/semestre o 270/año

ADOLESCENTES 13 -17 años

En primer lugar, este grupo se conocerá y representará textos juntos,

probar pequeñas improvisaciones, siempre divirtiéndose.

Encontrar la confianza en uno mismo, aprender a expresarse en público, actuar, crear personajes con su forma de andar, su voz y su vestuario

y montar juntos un espectáculo mientras aprenden teatro y se divierten.

todos los miércoles de 16H00 a 17H30

*100/trimestre o 150/semestre o 300/año

