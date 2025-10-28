Atelier théâtre 2025-2026 Ecole Elémentaire Mutualité Nantes

Atelier théâtre 2025-2026 Ecole Elémentaire Mutualité Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 18:45 – 20:00

Gratuit : non Voir le détail des tarifs Tarif plein enfant : 230 eurosTarif plein ado : 260 eurosTarif plein adulte : 410 eurosRéductions : réinscriptions (-10 euros), tarif famille, selon QF (-10%)… Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Tout public

Des ateliers ludiques et conviviaux où l’accent est mis sur la création collective et l’esprit de groupe. Les techniques théâtrales (travail sur le corps, les émotions, l’écoute, le placement de la voix, la familiarisation avec l’espace scénique…) se travaillent au cours des répétitions avec des intervenant.e.s professionnel.le.s.Deux représentations se font en fin d’année. Un travail qui permet de s’exprimer en émotions devant un public, d’apprendre à combiner gestuelle et parole, au service d’un texte choisi collectivement.Les trois conditions : la motivation, l’engagement dans le groupe et dans le projet collectif.Atelier hebdomadaire (sauf vacances scolaires).Lundi 18h45-20h : enfants de 8 à 10 ansMardi 18h45-20h : 10-12 ansMercredi 17h-18h15 : 11-13 ansMercredi 18h30-20h : 14-17 ansJeudi 18h45-20h (complet) : 13-15 ansJeudi 20h-22h30 (complet) : adultes

Ecole Elémentaire Mutualité Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 69 86 06 63 15 08 41 https://www.helloasso.com/associations/association-theatre-de-trois-petits-points