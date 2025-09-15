Atelier théâtre 2025-2026 – Le Théâtre des Trois Petits Points Ecole Elémentaire Mutualité Nantes

Atelier théâtre 2025-2026 – Le Théâtre des Trois Petits Points Ecole Elémentaire Mutualité Nantes lundi 15 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-15 18:45 – 20:00

Gratuit : non Tarif plein : 230 € l’année Tout public, Jeune Public

Des ateliers ludiques et conviviaux où l’accent est mis sur la création collective et l’esprit de groupe. Les techniques théâtrales (travail sur le corps, les émotions, l’écoute, le placement de la voix, la familiarisation avec l’espace scénique…) se travaillent au cours des répétitions avec des intervenants professionnels. Deux représentations se font en fin d’année. Un travail qui permet de s’exprimer en émotions devant un public, d’apprendre à combiner gestuelle et parole, au service d’un texte choisi collectivement. Les trois conditions : la motivation, l’engagement dans le groupe et dans le projet collectif.

Ecole Elémentaire Mutualité Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 69 86 0663150841 https://trois-petits-points.fr/