Atelier théâtre 9-14 ans Théâtre de la Manufacture Nancy

Atelier théâtre 9-14 ans

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

2026-03-22

Atelier théâtre avec Otilly Belcour, comédienne de Panique !.

Assistez au spectacle Nos assemblées et laissez-nous vos enfants pour un atelier de pratique théâtrale pendant la pièce échauffements collectifs, jeux coopératifs et petites improvisations…

De 9 à 14 ans.

Réservation en ligne, par téléphone ou par mail.Enfants

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

Theater workshop with Panique! actress Otilly Belcour.

Attend the show Nos assemblées and leave your children with us for a practical theater workshop during the play: group warm-ups, cooperative games and short improvisations?

Ages 9 to 14.

Book online, by phone or e-mail.

