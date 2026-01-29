Atelier théâtre 9-14 ans Théâtre de la Manufacture Nancy
Atelier théâtre 9-14 ans Théâtre de la Manufacture Nancy dimanche 22 mars 2026.
Atelier théâtre 9-14 ans
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22 17:30:00
2026-03-22
Atelier théâtre avec Otilly Belcour, comédienne de Panique !.
Assistez au spectacle Nos assemblées et laissez-nous vos enfants pour un atelier de pratique théâtrale pendant la pièce échauffements collectifs, jeux coopératifs et petites improvisations…
De 9 à 14 ans.
Réservation en ligne, par téléphone ou par mail.Enfants
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
English :
Theater workshop with Panique! actress Otilly Belcour.
Attend the show Nos assemblées and leave your children with us for a practical theater workshop during the play: group warm-ups, cooperative games and short improvisations?
Ages 9 to 14.
Book online, by phone or e-mail.
