Atelier Théâtre à la ferme

19 route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29

Imaginez de drôles d’histoires d’animaux avec la conteuse Noémie après la rencontre des amis à laine, poils et plumes (moutons, lapins, poules). 4 ans et plus. 15 .

19 route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com

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English :

L’événement Atelier Théâtre à la ferme Ingrannes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS