Atelier Théâtre à la ferme Ingrannes
Atelier Théâtre à la ferme Ingrannes mercredi 22 avril 2026.
Atelier Théâtre à la ferme
19 route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29
Imaginez de drôles d’histoires d’animaux avec la conteuse Noémie après la rencontre des amis à laine, poils et plumes (moutons, lapins, poules). 4 ans et plus. 15 .
19 route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Théâtre à la ferme Ingrannes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS