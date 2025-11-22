Atelier théâtre à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Atelier théâtre à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:30:00

fin : 2025-11-22 18:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Atelier d’initiation aux techniques de l’improvisation théâtrale avec Yann Le Gall.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis gratuit avec adhésion annuelle au café sur inscription. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Atelier théâtre à l’Escarbille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier théâtre à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-10-27 par OT CdC Coeur du Perche