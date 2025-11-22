Atelier théâtre à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Atelier théâtre à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 22 novembre 2025.
Atelier théâtre à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2025-11-22 16:30:00
fin : 2025-11-22 18:30:00
2025-11-22
Atelier d’initiation aux techniques de l’improvisation théâtrale avec Yann Le Gall.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis gratuit avec adhésion annuelle au café sur inscription. .
lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
