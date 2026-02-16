Atelier théâtre À vos casques, prêts, partez ! Espace Boris Vian Montluçon
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-28 13:30:00
fin : 2026-03-28 15:30:00
2026-03-28
Atelier pour les 7/12 ans avec Antoine Chicaud autour de Papy Quichotte.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 08 e-moreau@cdntdi.com
Workshop for 7/12 year-olds with Antoine Chicaud about Papy Quichotte.
