Atelier théâtre À vos casques, prêts, partez ! Espace Boris Vian Montluçon

Atelier théâtre À vos casques, prêts, partez !

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-28 15:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Atelier pour les 7/12 ans avec Antoine Chicaud autour de Papy Quichotte.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 08 e-moreau@cdntdi.com

English :

Workshop for 7/12 year-olds with Antoine Chicaud about Papy Quichotte.

