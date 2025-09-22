ATELIER THÉÂTRE ADULTE Route de Landorthe Saint-Gaudens

ATELIER THÉÂTRE ADULTE Route de Landorthe Saint-Gaudens lundi 22 septembre 2025.

ATELIER THÉÂTRE ADULTE

Route de Landorthe MAISON CHAPPERT Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 20:00:00

fin : 2025-11-03 22:30:00

Date(s) :

2025-09-22 2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-10-27 2025-11-03 2025-11-10

Rêves de Théâtre, une compagnie de théâtre sur Saint-Gaudens,

mais pas que !

Venez découvrir et approfondir le mode d’expression théâtrale et ses règles ! .

Route de Landorthe MAISON CHAPPERT Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Rêves de Théâtre, a theater company based in Saint-Gaudens,

but not only!

German :

Rêves de Théâtre, eine Theatergruppe in Saint-Gaudens,

aber nicht nur!

Italiano :

Rêves de Théâtre, una compagnia teatrale con sede a Saint-Gaudens,

ma non solo!

Espanol :

Rêves de Théâtre, compañía de teatro con sede en Saint-Gaudens,

¡pero no sólo!

L’événement ATELIER THÉÂTRE ADULTE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE