Atelier théâtre adultes enfants Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Un atelier de théâtre intergénérationnel autour de l’album La fête de Billy de Catharina Valckx thématique anniversaire, déguisement et carnaval.
De 2 à 7 ans et adultes | Sur inscription. .
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr
English : Atelier théâtre adultes enfants
