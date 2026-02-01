Atelier théâtre adultes enfants Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

Atelier théâtre adultes enfants

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Un atelier de théâtre intergénérationnel autour de l’album La fête de Billy de Catharina Valckx thématique anniversaire, déguisement et carnaval.

De 2 à 7 ans et adultes | Sur inscription. .

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr

