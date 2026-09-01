Informations pratiques

Pied-de-Borne

ATELIER THÉÂTRE ADULTES

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 225 – 225 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15

Angélique Salmon vous propose un atelier théâtre ADOS ET ADULTES

Découverte des techniques de base du jeu théâtral, présence sur scène, écoute, émotions, approche et interprétation du texte…

Les jeudis de 18h à 20h hors vacances scolaires

Sur inscription : 06 30 76 69 81 ou foyerruraldelaborne@mailo.com

Angélique Salmon vous propose un atelier théâtre ADULTES

Découverte des techniques de base du jeu théâtral, présence sur scène, écoute, émotions, approche et interprétation du texte…

Les jeudis de 18h à 20h hors vacances scolaires

Inscription et informations : 06 30 76 69 81 ou foyerruraldelaborne@mailo.com .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 13 22 02 11 foyerruraldelaborne@mailo.com

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English :

Angélique Salmon offers a theater workshop for TEENAGERS AND ADULTS

Discover the basic techniques of acting, stage presence, listening, emotions, approach and interpretation of text…

Thursdays from 6pm to 8pm, except during school vacations

Registration required: 06 30 76 69 81 or foyerruraldelaborne@mailo.com

L’événement ATELIER THÉÂTRE ADULTES Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT Mont Lozere