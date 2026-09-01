ATELIER THÉÂTRE ADULTES Pied-de-Borne
jeudi 24 septembre 2026 · Pied-de-Borne
Informations pratiques
Pied-de-Borne
ATELIER THÉÂTRE ADULTES
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 225 – 225 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15
Angélique Salmon vous propose un atelier théâtre ADOS ET ADULTES
Découverte des techniques de base du jeu théâtral, présence sur scène, écoute, émotions, approche et interprétation du texte…
Les jeudis de 18h à 20h hors vacances scolaires
Sur inscription : 06 30 76 69 81 ou foyerruraldelaborne@mailo.com
Angélique Salmon vous propose un atelier théâtre ADULTES
Découverte des techniques de base du jeu théâtral, présence sur scène, écoute, émotions, approche et interprétation du texte…
Les jeudis de 18h à 20h hors vacances scolaires
Inscription et informations : 06 30 76 69 81 ou foyerruraldelaborne@mailo.com .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 13 22 02 11 foyerruraldelaborne@mailo.com
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English :
Angélique Salmon offers a theater workshop for TEENAGERS AND ADULTS
Discover the basic techniques of acting, stage presence, listening, emotions, approach and interpretation of text…
Thursdays from 6pm to 8pm, except during school vacations
Registration required: 06 30 76 69 81 or foyerruraldelaborne@mailo.com
L’événement ATELIER THÉÂTRE ADULTES Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT Mont Lozere
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