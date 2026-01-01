Atelier théâtre Bussang

Atelier théâtre

À partir des textes de Karin Serres écrits pour la création du spectacle L’Envers des mousses , Marie Denys, artiste de la compagnie Le Plateau Ivre , propose une exploration collective de la poésie et du ludisme de sa langue, tant par le corps que par la voix. 3 week-ends de stage proposés, formulaire de candidature à remplir. Atelier ouvert à toutes et à tous sans prérequis, à partir de 17 ans.Adultes

Based on texts by Karin Serres written for the creation of the show L’Envers des mousses , Marie Denys, artist with the company Le Plateau Ivre , proposes a collective exploration of the poetry and playfulness of her language, through both body and voice. 3 weekend workshops on offer, application form to be completed. Workshop open to all, no prerequisites, 17 years and over.

