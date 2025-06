ATELIER THÉÂTRE Place de l’Hôtel de Ville Cazères 5 juillet 2025 15:00

Haute-Garonne

ATELIER THÉÂTRE Place de l’Hôtel de Ville MEDIATHEQUE Cazères Haute-Garonne

enfants à partir de 6 ans

SAMEDI 5 JUILLET 15h-17h

À LA MÉDIATHÈQUE DE CAZÈRES

JEUX EN GROUPE

IMPROVISATIONS

TRAVAIL DE LA VOIX

TRAVAIL DU CORPS

JEUX DE SCÈNE .

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 10 05 bibliocazeres@mairie-cazeres.fr

English :

children aged 6 and over

SATURDAY 5th JULY 3-5pm

AT THE CAZÈRES MULTIMEDIA LIBRARY

German :

kinder ab 6 Jahren

SAMSTAG, 5. JULI 15h-17h

IN DER MEDIATHEK VON CAZÈRES

Italiano :

bambini a partire dai 6 anni

SABATO 5 LUGLIO ore 15.00-17.00

PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI CAZÈRES

Espanol :

niños a partir de 6 años

SÁBADO 5 DE JULIO 15.00-17.00 h

EN LA BIBLIOTECA MULTIMEDIA DE CAZÈRES

