Atelier théâtre de marionnettes Rue de la Ville Cherel Caulnes

Atelier théâtre de marionnettes

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Animé par l’Association Le Fare

“Les aventuriers du recyclage perdu”

Participe à la création d’un scénario de théâtre d’ombre conté, à la création et à la manipulation de marionnettes !

L’atelier sera suivi d’une représentation publique (ouverte dès 3 ans) !

Sur inscription

A partir de 6 ans .

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22

