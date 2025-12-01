Atelier théâtre de marionnettes Rue de la Ville Cherel Caulnes
Atelier théâtre de marionnettes Rue de la Ville Cherel Caulnes samedi 13 décembre 2025.
Atelier théâtre de marionnettes
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Animé par l’Association Le Fare
“Les aventuriers du recyclage perdu”
Participe à la création d’un scénario de théâtre d’ombre conté, à la création et à la manipulation de marionnettes !
L’atelier sera suivi d’une représentation publique (ouverte dès 3 ans) !
Sur inscription
A partir de 6 ans .
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
