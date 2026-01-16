Atelier théâtre de marionnettes Rue de la Ville Cherel Caulnes
Atelier théâtre de marionnettes Rue de la Ville Cherel Caulnes samedi 14 février 2026.
Atelier théâtre de marionnettes
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Animé par l’Association Le Fare
“Les aventuriers du recyclage perdu”
La forêt de Tom et Gump est en piteux état, les humains saccagent tout, ils décident de partir à l’aventure pour découvrir d’autres possibles…
A partir du conte proposé, imagine une saynète, crée ta marionnette et apprend à la manipuler pour lui donner vie !
Sur inscription
A partir de 6 ans .
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
