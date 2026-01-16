Atelier théâtre de marionnettes Rue de la Ville Cherel Caulnes

Atelier théâtre de marionnettes

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor

Animé par l’Association Le Fare

“Les aventuriers du recyclage perdu”

La forêt de Tom et Gump est en piteux état, les humains saccagent tout, ils décident de partir à l’aventure pour découvrir d’autres possibles…

A partir du conte proposé, imagine une saynète, crée ta marionnette et apprend à la manipuler pour lui donner vie !

Sur inscription

A partir de 6 ans .

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22

