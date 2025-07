Atelier théâtre découverte aux Frigos Les Frigos Metz

Atelier théâtre découverte aux Frigos Les Frigos Metz dimanche 27 juillet 2025.

Atelier théâtre découverte aux Frigos

Les Frigos 1 rue du Général Ferrié Metz Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-27 14:00:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

Date(s) :

2025-07-27 2025-08-03 2025-08-17

Atelier d’improvisation théâtrale aux Frigos !

Frédéric Fischer se propose de vous faire suivre 4 ateliers cette année aux Frigos à Metz.

Chaque atelier est pensé indépendamment, pour tous niveaux et à chaque fois sur une thématique différente.

L’outil central restera l’art de l’improvisation.

« Être à la fois auteur et acteur… Voilà ce que nous autorise l’art de l’improvisation.

Ensemble, nous inventerons des histoires qui jailliront de nos gestes, de nos mots, du moment présent.

Pendant cet atelier, nous allons explorer comment construire et jouer nos récits, en s’écoutant, en se surprenant, et surtout en prenant un vrai plaisir à plonger dans l’imprévu. » F.FTout public

35 .

Les Frigos 1 rue du Général Ferrié Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Theatrical improvisation workshop at Les Frigos!

Frédéric Fischer is offering 4 workshops this year at Les Frigos in Metz.

Each workshop is designed independently, for all levels and each time on a different theme.

The central tool will remain the art of improvisation.

« To be both author and actor… That’s what the art of improvisation allows us to do.

Together, we’ll invent stories that will spring from our gestures, our words and the present moment.

During this workshop, we’ll explore how to construct and perform our stories, listening to each other, surprising each other, and above all, taking real pleasure in plunging into the unexpected. » F.F

German :

Improvisationstheater-Workshop in den Frigos!

Frédéric Fischer bietet sich an, Sie dieses Jahr an 4 Workshops im Les Frigos in Metz teilnehmen zu lassen.

Jeder Workshop ist unabhängig voneinander gedacht, für alle Niveaus und jedes Mal zu einem anderen Thema.

Das zentrale Werkzeug wird weiterhin die Kunst der Improvisation sein.

« Gleichzeitig Autor und Schauspieler sein… Das ist es, was uns die Kunst der Improvisation erlaubt.

Gemeinsam werden wir Geschichten erfinden, die aus unseren Gesten, unseren Worten und dem gegenwärtigen Moment entspringen.

Während dieses Workshops werden wir erforschen, wie wir unsere Geschichten aufbauen und spielen können, indem wir einander zuhören, uns überraschen und vor allem Spaß daran haben, in das Unvorhergesehene einzutauchen. » F.F

Italiano :

Laboratorio di improvvisazione teatrale a Les Frigos!

Frédéric Fischer propone quest’anno 4 workshop presso Les Frigos a Metz.

Ogni laboratorio è concepito in modo indipendente, per tutti i livelli e su un tema diverso.

Lo strumento centrale continuerà a essere l’arte dell’improvvisazione.

« Essere allo stesso tempo autore e attore… Questo è ciò che l’arte dell’improvvisazione ci permette di fare.

Insieme, inventeremo storie che nasceranno dai nostri gesti, dalle nostre parole e dal momento presente.

Durante questo laboratorio esploreremo come costruire e mettere in scena le nostre storie, ascoltandoci, sorprendendoci a vicenda e, soprattutto, godendoci l’inaspettato F.F

Espanol :

¡Taller de improvisación teatral en Les Frigos!

Frédéric Fischer propone este año 4 talleres en Les Frigos de Metz.

Cada taller está diseñado para ser independiente, para todos los niveles y sobre un tema diferente.

La herramienta central seguirá siendo el arte de la improvisación.

« Ser a la vez autor y actor… Eso es lo que nos permite el arte de la improvisación.

Juntos inventaremos historias que surgirán de nuestros gestos, nuestras palabras y el momento presente.

Durante este taller, exploraremos cómo construir y representar nuestras historias, escuchándonos, sorprendiéndonos y, sobre todo, disfrutando de lo inesperado F.F

