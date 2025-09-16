Atelier théâtre d’impro Polisot

L'Aiguillage Polisot

Début : 2025-09-16 20:00:00

fin : 2025-11-11 21:30:00

2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16

Animé par Eloise Duployez, intervenante spécialisée en théâtre.

L’improvisation c’est quoi ? Ce n’est pas du théâtre il n’y a pas de texte à apprendre. Ce n’est pas du sport tu n’as pas besoin de courir le 100 m. Mais c’est un peu les deux à la fois !!!!

Grâce à des exercices simples et ludiques, tu inventeras des personnages, des situations et des histoires amusantes. C’est un bouillonnement d’énergie et de créativité. L’atelier est ouvert à tous les débutants qui veulent s’amuser et jouer la comédie. Au début de chaque cours un échauffement est prévu. Il s’agit d’une série de jeux préparatoires. Ces exercices récréatifs et joyeux amèneront progressivement à une dynamique de groupe et au jeu théâtral. Sur un thème donné, tu vas pouvoir lâcher ton imagination et t’exprimer en toute liberté. Les cours s’inscrivent dans une ambiance cool et conviviale.

Pour adultes et ados

Tous les mardis de 20h à 21h30 pour adultes et ados

Tarifs

Séance découverte 15€

À l’année 150 € .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

