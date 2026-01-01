Atelier théâtre d’impro Polisot

Atelier théâtre d’impro

3 place de la gare Polisot Aube

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-06-09 21:30:00

2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

L’Aiguillage vous propose un atelier autour du théâtre d’impro.

Animé par Eloise Duployez , intervenante spécialisée en théâtre.

L’improvisation c’est quoi ? Ce n’est pas du théâtre il n’y a pas de texte à apprendre. Ce n’est pas du sport tu n’as pas besoin de courir le 100 m. Mais c’est un peu les deux à la fois !!!!

Grâce à des exercices simples et ludiques, tu inventeras des personnages, des situations et des histoires amusantes. C’est un bouillonnement d’énergie et de créativité. L’atelier est ouvert à tous les débutants qui veulent s’amuser et jouer la comédie. Au début de chaque cours un échauffement est prévu. Il s’agit d’une série de jeux préparatoires. Ces exercices récréatifs et joyeux amèneront progressivement à une dynamique de groupe et au jeu théâtral. Sur un thème donné, tu vas pouvoir lâcher ton imagination et t’exprimer en toute liberté. Les cours s’inscrivent dans une ambiance cool et conviviale.

Rendez-vous le jeudi de 20h à 21h30 pour les adultes

Inscriptions et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Pour tous les ateliers, une adhésion à l’association sera demandée. 150 .

+33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

