Atelier Théâtre d’Improvisation

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-28

L’improvisation théâtrale est une reconnexion avec

notre âme d’enfant et la joie de découvrir ensemble

les histoires qui sont déjà là… Grâce aux techniques

de l’improvisation, vous pourrez, dans une ambiance

détendue et bienveillante, vous amuser, vous surprendre

et développer confiance en vous et écoute des autres.

Accessible à tous Un cours d’essai sans engagement

Prévoir une tenue confortable

Inscription auprès de l’intervenant .

