Atelier Théâtre d’Improvisation Centre culturel Simone Veil Montbéliard
Atelier Théâtre d’Improvisation Centre culturel Simone Veil Montbéliard samedi 28 février 2026.
Atelier Théâtre d’Improvisation
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-28
L’improvisation théâtrale est une reconnexion avec
notre âme d’enfant et la joie de découvrir ensemble
les histoires qui sont déjà là… Grâce aux techniques
de l’improvisation, vous pourrez, dans une ambiance
détendue et bienveillante, vous amuser, vous surprendre
et développer confiance en vous et écoute des autres.
Accessible à tous Un cours d’essai sans engagement
Prévoir une tenue confortable
Inscription auprès de l’intervenant .
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 26 12 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Théâtre d’Improvisation
L’événement Atelier Théâtre d’Improvisation Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD