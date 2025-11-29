Atelier théâtre d’improvisation Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier théâtre d’improvisation Café Cantine Villeneuve-sur-Lot samedi 20 décembre 2025.
Atelier théâtre d’improvisation
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Venez découvrir et pratiquer le théâtre d’improvisation à partir de 7 ans.
Réservation obligatoire.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English :
Come and discover and practice improvisational theater from age 7.
Reservations required.
