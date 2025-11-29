Atelier théâtre d’improvisation Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier théâtre d’improvisation

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif plein tarif

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Venez découvrir et pratiquer le théâtre d’improvisation à partir de 7 ans.

Réservation obligatoire.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English :

Come and discover and practice improvisational theater from age 7.

Reservations required.

