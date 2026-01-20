Atelier théâtre d’objets Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier théâtre d’objets

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

2026-03-15

Compagnie Les Maladroits

Découvrez le théâtre d’objets, cet art qui convoque le conte, l’écriture, la poésie, l’humour, la manipulation, l’image. Il propose de regarder le monde et ce qui nous entoure différemment. Art du détournement ou de la métaphore, ce stage est une mise en exercice ludique, un entraînement joyeux permettant une prise de distance. Ensemble, apprenez à regarder différemment nos objets si quotidiens et qui pourtant n’attendent qu’une chose tenir le premier rôle à côté d’un acteur. A vous et à eux de jouer !

dimanche 15 mars 2026 10h00

Théâtre des Ursulines, grand comble

à partir de 14 ans

repas partagé

durée 7h

tarif 5€ .

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

