Atelier Théâtre d’objets Muttersholtz samedi 18 octobre 2025.

Atelier Théâtre d’objets

36 route de Sélestat Muttersholtz Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 11:30:00

fin : 2025-10-18 15:30:00

2025-10-18

Aux côtés d’Elisabeth, les participants donnent vie à des histoires grâce à la manipulation d’objets et de bruitages. A partir de 12 ans

Comment les objets créent des images fortes qui racontent une histoire courte ?

Aux côtés d’Elisabeth Troesler, les participants donnent vie à des histoires grâce à la manipulation et aux bruitages.

Le théâtre d’objet sur table est accessible à tous, même aux plus timides car ce sont les objets qui sont au premier plan !

Chacun vient habillé en couleur sombre et sans marque apparente, et apporte une dizaine d’objets du quotidien visibles et identifiables de loin jouets, instruments de musiques, personnages divers, magazines que l’on peut découper, ustensiles de cuisine, poupée de porcelaines, miniatures….

Repas partagé tiré du sac.

Dès 12 ans.

36 route de Sélestat Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 42 35 83 lacuisine.asso@gmail.com

English :

Alongside Elisabeth, participants bring stories to life through the manipulation of objects and sound effects. Ages 12 and up

German :

An der Seite von Elisabeth erwecken die Teilnehmer/innen Geschichten zum Leben, indem sie mit Objekten umgehen und Geräusche machen. Ab 12 Jahren

Italiano :

Insieme a Elisabeth, i partecipanti danno vita a storie manipolando oggetti e utilizzando effetti sonori. Dai 12 anni in su

Espanol :

Junto a Elisabeth, los participantes dan vida a las historias manipulando objetos y utilizando efectos sonoros. A partir de 12 años

